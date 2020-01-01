Самый состоятельный депутат Госдумы от Прикамья заработал 52 млн
Доходы его коллег — на порядок скромнее
Александр Василенко стал самым обеспеченным депутатом Госдумы от Пермского края. Его задекларированный доход составил 52 100 471 руб. 85 коп. Нижняя палата российского парламента опубликовала данные о доходах и имуществе депутатов в 2020 году.
В сведениях указано, что в собственности у Василенко квартира площадью 138,7 кв. м, дом (219,2 кв. м) и дачный участок (1240 кв. м).
Супруга Александра Василенко владеет квартирой (105,2 кв. м), автомобилем Audi А4 и двумя машино-местами.
Доходы других депутатов Госдумы от Прикамья в 2020 году скромнее:
Игорь Шубин — 6 155 617,10 руб.;
Дмитрий Сазонов — 6 044 673,12 руб.;
Алексей Бурнашов — 5 609 805,46 руб.;
Игорь Сапко — 5 279 780, 63 руб.;
Дмитрий Скриванов — 5 172 854, 25 руб.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что доходы экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова выросли за год втрое.
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