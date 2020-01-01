Самый состоятельный депутат Госдумы от Прикамья заработал 52 млн Доходы его коллег — на порядок скромнее Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Василенко

Александр Василенко стал самым обеспеченным депутатом Госдумы от Пермского края. Его задекларированный доход составил 52 100 471 руб. 85 коп. Нижняя палата российского парламента опубликовала данные о доходах и имуществе депутатов в 2020 году.

В сведениях указано, что в собственности у Василенко квартира площадью 138,7 кв. м, дом (219,2 кв. м) и дачный участок (1240 кв. м).

Супруга Александра Василенко владеет квартирой (105,2 кв. м), автомобилем Audi А4 и двумя машино-местами.

Доходы других депутатов Госдумы от Прикамья в 2020 году скромнее:

Игорь Шубин — 6 155 617,10 руб.;

Дмитрий Сазонов — 6 044 673,12 руб.;

Алексей Бурнашов — 5 609 805,46 руб.;

Игорь Сапко — 5 279 780, 63 руб.;

Дмитрий Скриванов — 5 172 854, 25 руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что доходы экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова выросли за год втрое.

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