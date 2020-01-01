Доходы экс-губернатора Пермского края выросли втрое Максим Решетников заработал за прошлый год более 22 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр экономического развития РФ и бывший губернатор Пермского края Максим Решетников отчитался о доходе в 2020 году. Он составил 22 730 777 руб. 92 коп. Информация о доходах, расходах и имуществе членов кабинета министров появилась на портале правительства РФ.

Максим Решетников совместно с супругой владеют квартирой площадью 158,4 кв. м. Также 1/3 доли принадлежит министру в квартире площадью 258,4 кв. м. В собственности у чиновника автомобиль Kia Cerato.

Напомним, в 2019 году Максим Решетников отчитался о годовом доходе в 7 млн 559 тыс. руб.

Максим Решетников был назначен министром экономического развития правительства РФ 21 января 2020 года.

До этого, с сентября 2017 года, он занимал пост губернатора Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.