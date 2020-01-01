В Прикамье доставлено 7830 комплектов вакцины «Спутник V» Прививки можно сделать в 53 медорганизациях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса. В составе груза — 7830 комплектов «Спутника V». Они уже распределены между медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения. Об этом сообщает краевой минздрав.

Таким образом, с начала массовой вакцинации на территорию Прикамья поступило уже 153 992 комплекта вакцины. 120 570 жителей привиты первым компонентом, а 69 595 человек полностью завершили курс иммунизации.

В ведомстве напомнили, что прививки от COVID-19 жители края могут поставить в 53 медицинских организациях. Их перечень размещён на сайте регионального минздрава.

9 апреля «Новый компаньон» сообщал о поступлении в край 24,9 тыс. комплектов вакцины от коронавируса, а 12 апреля — ещё 8400 комплектов.

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