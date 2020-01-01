В Прикамье доставлена новая партия вакцины от коронавируса 8400 комплектов препарата уже распределены между медучреждениями Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край пришла очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Она состоит из 8400 комплектов препарата. Вакцина уже распределена между медучереждениями Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Таким образом, всего за время массовой вакцинации на территорию края поступило 144 462 комплекта противокоронавирусной вакцины.

По информации минздрава края, на 12 апреля первым компонентом «Спутника V» привиты 111 350 жителей. Из них 68 222 полностью завершили курс иммунизации.

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