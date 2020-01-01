В Прикамье доставлено 24,9 тысяч комплектов вакцины «Спутник V» Препарат уже распределён между медорганизациями Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса. В регион прибыло 24 900 комплектов препарата, сообщили в минздраве. Таким образом, всего за время массовой вакцинации на территорию Прикамья поступило более 136 тысяч комплектов «Cпутник V».

По информации ведомства, на 9 апреля в регионе первым компонентом вакцины привиты 105 984 жителя. 67 580 полностью завершили курс иммунизации.

Новая партия препарата уже распределена между медорганизациями, участвующими в иммунизации населения Пермского края.

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