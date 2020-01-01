Обвиняемые по делу об аварии в отеле «Карамель» не считают себя виновными Об этом фигуранты заявили в ходе судебного заседания Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Обвиняемые в аварии и гибели людей в пермском отеле «Карамель» бывший главный инженер ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслав Хильков, заместитель начальника службы эксплуатации группы №2 ОСП «Пермская» ООО «ПСК» Сергей Агеев, а также пожарный инспектор Разиф Исмакаев не признали себя виновными. Об этом они заявили в ходе судебного заседания сегодня, 12 апреля. Сообщает ТАСС.

Между тем прокуратура настаивает на вине фигурантов. Так, по версии следствия, Агеев не обеспечивал безопасную эксплуатацию теплопровода, а также устранение выявленных дефектов, хотя знал, что срок эксплуатации сетей истёк. В свою очередь Хилькову и Исмакаеву было известно, что гостиница не отвечает требованиям техногенной безопасности, но они тоже ничего не предпринимали.

Напомним, Агеев, Хильков и Исмакаев обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлёкшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей; халатность).

Прокуратура считает, что в результате их преступного бездействия 20 января 2020 года произошёл прорыв трубы горячего теплоснабжения мини-гостинице «Карамель». Это привело к гибели пяти человек.

Напомним, ранее суд приговорил управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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