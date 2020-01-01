Елена Лодыгина журналист Осуждённый за гибель людей в «Карамели» Сергей Щербаков не будет обжаловать приговор Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Щербаков

Елена Лодыгина

Сергей Щербаков не будет обжаловать приговор, вынесенный Индустриальным районным судом 25 февраля. Об этом «Новому компаньону» заявила его адвокат Елена Рудакова.

Ранее сторона защиты не комментировала вопрос подачи апелляции по приговору Индустриального суда в связи с тем, что 25 февраля произошло только зачитывание приговора. Материалы были предоставлены защите 26 февраля.

Напомним, Сергея Щербакова суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Также в судебном процессе были заявлены иски о компенсации морального вреда от пострадавших и родственников погибших на разные суммы от 1 млн до 3 млн руб. Также Щербакова лишили права заниматься гостиничным бизнесом сроком на два года.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении других лиц, причастных к трагедии в «Карамели». На скамье подсудимых окажутся заместитель начальника службы эксплуатации группы эксплуатации №2 ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Агеев, бывший главный инженер ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслав Хильков и инспектор отделения надзорной деятельности Перми по Индустриальному району первого отдела надзорной деятельности по Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев.

Трагедия в отеле «Карамель» произошла 20 января 2020 года. Отель, который размещался в подвале дома, ночью залило кипятком из-за прорыва трубопровода. В результате пять человек погибли, ещё трое получили ожоги различной степени тяжести.

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