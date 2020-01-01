Елена Лодыгина журналист Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трёх фигурантов по трагедии в «Карамели» Среди обвиняемых — должностные лица ООО «ПСК», управляющей компании и пожарный инспектор Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника службы эксплуатации группы эксплуатации №2 ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Сергея Агеева, бывшего главного инженера ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова и инспектора отделения надзорной деятельности Перми по Индустриальному району первого отдела надзорной деятельности по Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева.

В зависимости от роли каждого все они обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлёкшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей; халатность).

По версии следствия, в результате преступного бездействия Агеева, Хилькова и Исмакаева ночью 20 января 2020 года произошёл прорыв трубы горячего теплоснабжения, и подвальные помещения жилого комплекса на ул. Советской Армии, где располагалась мини-гостиница «Карамель», были затоплены. Это привело к гибели пяти человек и причинению тяжкого вреда здоровью ещё трёх лиц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.

Напомним, гособвинение также просит приговорить управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова к шести годам заключения. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В ноябре 2020 года суд продлил ему арест до 4 марта.





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