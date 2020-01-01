Елена Лодыгина журналист За пять лет выявлено 28 нарушений Управляющему отелем «Карамель» Сегею Щербакову дали пять лет колонии за гибель постояльцев. До трагедии отель трижды затапливало, проверяющие выявили около трёх десятков нарушений Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Щербаков

Елена Лодыгина

В четверг, 25 февраля, в Индустриальном районном суде судья Алексей Крайнов зачитал приговор управляющему отелем «Карамель» Сергею Щербакову. Его приговорили по ч. 3 ст. 238 УК РФ к пяти годам колонии общего режима, выплате компенсации морального вреда пострадавшим и семьям погибших: от 1 млн до 3 млн руб. каждой (всего пострадавшими значатся три человека). Также Щербакова лишили права заниматься гостиничным бизнесом на два года.

Обвинение требовало для него шесть лет колонии, но суд смягчил наказание из-за трёх несовершеннолетних детей у Щербакова и отсутствия судимостей.

Отметим, что после трагедии Щербаков не явился в полицию, а улетел в Турцию, спустя несколько дней вернулся, но был задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

После оглашения приговора журналисты попросили обвиняемого прокомментировать вердикт, в ответ он промолчал. А адвокаты заявили, что пока не решили, будут ли подавать апелляцию.

Напомним, трагедия случилась 20 января 2020 года. В результате затопления кипятком всех помещений отеля «Карамель», который размещался в подвале дома №21 на ул. Советской Армии, погибли пять человек, в том числе ребёнок.

Фото: из архива «Нового компаньона»

Во время оглашения приговора «всплыли» важные детали, которые ранее не были известны общественности (все заседания проходили в закрытом режиме, так как среди погибших была маленькая девочка, и суд посчитал, что на открытых заседаниях будут публично озвучены её личные сведения).

Подвальное помещение под гостиницу Сергей Щербаков изначально взял в аренду у отца. Назначение помещения — приём стеклотары. Он разделил подвал на две части. В первой провёл незаконную перепланировку, организовав там несколько номеров и комнату администратора для оказания гостиничных услуг. Во второй — сделал офисное помещение. Назначение помещения так и не изменил. Гостиница «Карамель» открылась в 2015 году. Как выяснилось в ходе следствия, никаких уведомлений по перепланировке помещений подвала, а также по организации гостиницы Щербаков в администрацию Индустриального района не отправлял, не было отправлено уведомление и в Роспотребнадзор, чтобы контролирующий орган внёс этот объект в соответствующий перечень и назначил проведение проверок.

Свидетели, в основном администраторы, ранее работавшие в этой гостинице, в ходе судебного заседания заявляли о том, что «Карамель» затапливало не раз: в 2017, 2018, 2019 годах, но гостиница продолжала работать. Щербаков регулярно судился с управляющей компанией УК «Профи-Дом», которая отказывалась делать герметизацию на вводе в дом, чтобы вода не затекала в подвал. Иски в Арбитражный суд Пермского края поступали и в отношении ООО «Пермская сетевая компания», Щербаков пытался взыскать убытки за проведение ремонтных работ. Иски предъявлялись на сотни тысяч рублей.

Как зачитал судья в приговоре, первая проверка в «Карамели» прошла 20 февраля 2019 года. Пожарный инспектор Разиф Исмакаев при проведении проверки насчитал девять нарушений в гостинице. Среди них — отсутствие второго эвакуационного выхода, размещение гостиницы в подвале здания, отсутствие пожарной сигнализации и др. Но гостиницу не закрыли, на устранение нарушений предпринимателю дали год — до 2 февраля 2020 года. Сам Щербаков в суде заявил, что данные нарушения устранить было невозможно, поэтому уже в феврале 2020 года он собирался перепрофилировать гостиницу под офис.

Источник: СКР по Пермскому краю

Следственный комитет России

В ходе расследования уголовного дела следственный комитет провёл новую экспертизу «Карамели» — новый эксперт насчитал ещё 19 нарушений противопожарной безопасности к уже выявленным. И пришёл к выводу, что при первой же проверке гостиницы её работу необходимо было ограничить.

Ещё одна экспертиза документов проводилась и в ООО «Пермская сетевая компания». В приговоре называется представитель Уральского центра промышленной безопасности, который работал по договору с ПСК в 2019 году при экспертизе этого участка, где в ночь на 20 января прорвало теплотрассу. Тогда подрядчикам необходимо было оценить соответствие данного участка требованиям промышленной безопасности и срок эксплуатации. Объекту было присвоен статус «работоспособное, но неисправное состояние».

При проведении повторной экспертизы заказчиком были представлены уже не все результаты гидравлических испытаний. Также им не сообщили о наличии одной камеры. И всё это в итоге повлияло на точность расчётов. Уже следствие на основании дополненных документов произвело новый расчёт: срок эксплуатации данного участка теплотрассы составил бы не два года, а всего шесть месяцев.

Напомним, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении других лиц, причастных к трагедии в «Карамели». На скамье подсудимых окажутся заместитель начальника службы эксплуатации группы эксплуатации №2 ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Агеев, бывший главный инженер ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслав Хильков и инспектор отделения надзорной деятельности Перми по Индустриальному району первого отдела надзорной деятельности по Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев.

Сергей Щербаков во время предварительного заседания в 2020 году

Дмитрий Енцов

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