Елена Лодыгина журналист Адвокаты управляющего отелем «Карамель» пока не решили, будут ли подавать апелляцию на приговор Этот вопрос будет обсуждаться с подзащитным Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Адвокат Елена Рудакова прокомментировала «Новому компаньону» приговор, вынесенный 25 февраля владельцу гостиницы «Карамель» Сергею Щербакову.

По её словам, сегодня в суде прошло лишь оглашение приговора. Копию вердикта они получат 26 февраля.

«По обжалованию приговора пока чёткой позиции нет. Будем обсуждать этот вопрос с моим подзащитным и только после этого примем решение», — заявила она.

Напомним, в четверг, 25 февраля, Индустриальный районный суд Перми приговорил Сергея Щербакова к пяти годам колонии общего режима и компенсации морального вреда пострадавшим в размере от 1 млн до 3 млн руб. каждому.

Трагедия в отеле «Карамель» произошла в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Подвал дома №21 на ул. Советской Армии, где размещалась гостиница, из-за прорыва теплотрассы затопило кипятком. В результате пять человек погибли, ещё трое получили ожоги разной степени тяжести.

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