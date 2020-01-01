Елена Лодыгина журналист В Перми начался суд над должностными лицами, причастными к трагедии в «Карамели» Ранее на пять лет колонии был осуждён управляющий мини-отелем Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В Индустриальном районном суде Перми 12 апреля начался судебный процесс в отношении заместителя начальника службы эксплуатации группы №2 ОСП «Пермская» ООО «ПСК» Сергея Агеева, бывшего главного инженера ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова, а также инспектора отделения надзорной деятельности Перми по Индустриальному району ГУ МЧС РФ по Пермскому краю Разифа Исмакаева.

В зависимости от роли каждого все они обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлёкшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей; халатность).

По версии обвинения, в результате преступного бездействия Агеева, Хилькова и Исмакаева ночью 20 января 2020 года произошёл прорыв трубы горячего теплоснабжения, и подвальные помещения жилого комплекса на ул. Советской Армии, где располагалась мини-гостиница «Карамель», были затоплены. Это привело к гибели пяти человек и причинению тяжкого вреда здоровью ещё трёх лиц.

Напомним, ранее суд приговорил управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Также Щербакова лишили права заниматься гостиничным бизнесом сроком на два года.

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