Мария Сыропятова

Мэрия Перми начала массовое изъятие земли для продления ул. Крисанова до шоссе Космонавтов

Опубликованы распоряжения по изъятию земельных участков под 18 домами

Поделиться
крисанова 1

  Администрация Перми

Администрация Перми начала массово изымать земельные участки и здания для строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и шоссе Космонавтов с мостовым переходом через реку Данилиху. Отдельные распоряжения об этом были выпущены 26 марта 2021 года и подписаны начальником департамента земельных отношений Еленой Гонцовой.

Пока опубликованы распоряжения только по изъятию земельных участков общей площадью 2 га, на части из которых расположены 18 домов (это только часть недвижимости, попавшей под выкуп в муниципальную собственность). Здания расположены на улицах Пушкина, Коммунаров, Подгорной, Уральских Партизан и шоссе Космонавтов.

Среди изымаемого имущества — небольшая часть (466 кв. м) Центрального рынка вдоль ул. Пушкина, а также земельный участок (670 кв. м) с одноэтажным домом (51,3 кв. м) на ул. Уральских Партизан, 4 «Пермского религиозного общества мусульман при Соборной мечети Перми».

Напомним, что о планах мэрии на изъятие шестидесяти земельных участков стало известно в ноябре 2020 года. В целом проект предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов, а также четырёх полос для движения автотранспорта и переносом трамвайных путей с ул. Крылова на ул. Крисанова. В мэрии говорят, что строительство необходимо для разгрузки улиц Перми, где в часы пик постоянно возникают заторы. Это улицы Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка.

Проект прошёл госэкспертизу, а само строительство может начаться в этом году.

Общий объём затрат только этого участка обойдётся бюджетам всех уровней примерно в 7 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться