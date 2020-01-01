Мария Сыропятова Мэрия Перми начала массовое изъятие земли для продления ул. Крисанова до шоссе Космонавтов Опубликованы распоряжения по изъятию земельных участков под 18 домами Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми начала массово изымать земельные участки и здания для строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и шоссе Космонавтов с мостовым переходом через реку Данилиху. Отдельные распоряжения об этом были выпущены 26 марта 2021 года и подписаны начальником департамента земельных отношений Еленой Гонцовой.

Пока опубликованы распоряжения только по изъятию земельных участков общей площадью 2 га, на части из которых расположены 18 домов (это только часть недвижимости, попавшей под выкуп в муниципальную собственность). Здания расположены на улицах Пушкина, Коммунаров, Подгорной, Уральских Партизан и шоссе Космонавтов.

Среди изымаемого имущества — небольшая часть (466 кв. м) Центрального рынка вдоль ул. Пушкина, а также земельный участок (670 кв. м) с одноэтажным домом (51,3 кв. м) на ул. Уральских Партизан, 4 «Пермского религиозного общества мусульман при Соборной мечети Перми».

Напомним, что о планах мэрии на изъятие шестидесяти земельных участков стало известно в ноябре 2020 года. В целом проект предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов, а также четырёх полос для движения автотранспорта и переносом трамвайных путей с ул. Крылова на ул. Крисанова. В мэрии говорят, что строительство необходимо для разгрузки улиц Перми, где в часы пик постоянно возникают заторы. Это улицы Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка.

Проект прошёл госэкспертизу, а само строительство может начаться в этом году.

Общий объём затрат только этого участка обойдётся бюджетам всех уровней примерно в 7 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.