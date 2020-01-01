Евгения Пастухова журналист Главой Пермского района стал бывший сити-менеджер Депутаты Земского собрания единогласно поддержали Владимира Цветова Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском районе спустя полгода избран глава. Им стал бывший сити-менеджер территории, глава Кировского района Перми Владимир Цветов. За него проголосовали 15 из 15 депутатов Земского собрания. Именно его кандидатуру поддерживали краевые власти.

Конкурс проходил в третий раз. В нём участвовали семь человек. Во второй тур вышли Владимир Цветов и замглавы администрации района Сергей Ермаков.

Отметим, что 25 марта депутаты переизбрали спикера. Соратник бывшего главы района Александра Кузнецова Николай Коцофан ушёл по собственному желанию. Вместо него председателем стал Дмитрий Гордиенко.

Должность главы района стала вакантной в августе 2020 года, после того как возглавлявший его 20 лет Александр Кузнецов ушёл по собственному желанию.

Подчеркнём, что вчера удалось решить ещё один проблемный «муниципальный вопрос»: главой Александровского округа стала Ольга Лаврова. Здесь главу по разным причинам не могли избрать с осени 2019 года.

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