Евгения Пастухова журналист В финал конкурса на пост главы Пермского района вышел экс-глава администрации и действующий заместитель Победителя выберет Земское собрание Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание администрации Пермского района. Фото: uraloved.ru

Сегодня конкурсная комиссия по отбору главы Пермского района выбрала двух претендентов на этот пост. Во второй тур вышли глава Кировского района Перми, экс-руководитель администрации Пермского района Владимир Цветов, а также замглавы администрации района Сергей Ермаков.

Всего в конкурсе, который проходит в третий раз, участвовали семь человек. Помимо Цветова и Ермакова заявки направили индивидуальный предприниматель Виктор Слесаренко, глава Гамовского поселения Марсель Алдаров и глава Двуреченского поселения Марина Гонина, начальник юридического отдела ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» Владислав Железнов, директор ООО «Форма качественного управления» Александр Обирин.

Отметим, что 25 марта депутаты переизбрали спикера. Соратник бывшего главы района Александра Кузнецова Николай Коцофан ушёл по собственному желанию. Вместо него председателем стал Дмитрий Гордиенко

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.