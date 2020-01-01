Елена Синица

В Земском собрании Пермского района сменился спикер

Соратник бывшего главы ушёл по собственному желанию

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Пермский район

Здание администрации Пермского района. Фото: uraloved.ru

Депутаты Земского собрания Пермского района рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера Николая Коцофана.  Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Заявление Коцофана о сложении полномочий по собственному желанию было удовлетворено. Решение было принято в связи с состоянием здоровья.

В рамках заседания депутаты единогласно избрали нового председателя – Дмитрия Гордиенко. 

Напомним, выборы спикера Земского собрания Пермского района состоялись в 2019 году. Тогда был избран Николай Коцофан . На тот момент он являлся экс-заместителем главы района по вопросам обеспечения безопасности, а с октября 2019 года  работал в должности начальника муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района».

Николай Коцофан избирался по округу №2, где руководитель УИК была уличена  в махинациях с бюллетенями и приговорена решением суда к денежному штрафу. 


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