Елена Синица В Земском собрании Пермского района сменился спикер Соратник бывшего главы ушёл по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание администрации Пермского района. Фото: uraloved.ru

Депутаты Земского собрания Пермского района рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера Николая Коцофана. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Заявление Коцофана о сложении полномочий по собственному желанию было удовлетворено. Решение было принято в связи с состоянием здоровья.

В рамках заседания депутаты единогласно избрали нового председателя – Дмитрия Гордиенко.

Напомним, выборы спикера Земского собрания Пермского района состоялись в 2019 году. Тогда был избран Николай Коцофан . На тот момент он являлся экс-заместителем главы района по вопросам обеспечения безопасности, а с октября 2019 года работал в должности начальника муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района».

Николай Коцофан избирался по округу №2, где руководитель УИК была уличена в махинациях с бюллетенями и приговорена решением суда к денежному штрафу.





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