В Пермском районе за фальсификацию на выборах осудили бывшую главу избиркома Она подделывала подписи избирателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский районный суд признал виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования) и ст. 142.2 УК РФ (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня), бывшую главу участковой избирательной комиссии и приговорил её к штрафу в 50 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что женщина внесла ложные сведения о паспортных данных избирателей, не явившихся на выборы, и расписалась вместо них, чтобы подделать результаты. Преступление она совершила на выборах депутатов Земского собрания района.

Кроме того, она незаконно выдала бюллетени для голосования не менее чем семи избирателям, предоставив им возможность проголосовать вместо их родственников.

В ходе расследования дела следователи допросили более 180 свидетелей, провели 70 почерковедческих экспертиз. Объём уголовного дела составил 17 томов.





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