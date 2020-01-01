Елена Синица Спустя два года в Александровском округе избрали главу Им стала депутат думы Ольга Лаврова Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Александровска

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 1 апреля, на пленарном заседании муниципальной думы Александровска депутаты избрали главу округа. Им стала депутат Александровской думы Ольга Лаврова.





По данным «Нового компаньона», на заседании думы изначально присутствовали 14 депутатов, однако позднее с заседания удалилась экс-спикер думы Марина Зимина. За Ольгу Лаврову проголосовали 10 депутатов. За второго кандидата, главу Яйвы Владимира Белобаржевского, проголосовали трое из присутствовавших. Информацию о том, что голосование состоялось, «Новому компаньону» подтвердила Ольга Лаврова.





Напомним , это был пятый конкурс по избранию главы округа. Предыдущие два не состоялись из-за отсутствия кворума. Однако в январе депутаты изменили положение о конкурсе. Для проведения заседания по выборам главы необходимо присутствие не двух третей от общего числа (десяти человек), а половины (то есть восьми).

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