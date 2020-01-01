Конкурс по выборам главы Александровска пройдёт в пятый раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Александровска

Архив ИД «Компаньон»

Дума Александровского муниципального округа объявила новый конкурс по отбору главы территории. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», подать заявки можно с 24 февраля до 25 марта. Конкурс запланирован на 1 апреля.

Напомним, в январе депутаты изменили положения о проведении конкурса. Для проведения заседания по выборам главы необходимо присутствие не двух третей от общего числа (десять человек), а половины (то есть восьми). Ранее, напомним, главу не удавалось выбрать по причине отсутствия кворума.

Конкурс объявлен уже в пятый раз с осени 2019 года, когда был образован Александровский муниципальный округ.

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