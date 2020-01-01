На участие в конкурсе по выбору главы Пермского района заявились семь человек Среди них — главы поселений, руководитель аппарата, предприниматели и юрист Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание администрации Пермского района. Фото: uraloved.ru

Сегодня закончился срок подачи документов на участие в конкурсе по выбору главы Пермского района.

Заявки направили индивидуальный предприниматель Виктор Слесаренко, глава Гамовского поселения Марсель Алдаров и глава Двуреченского поселения Марина Гонина, начальник юридического отдела ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» Владислав Железнов, директор ООО «Форма качественного управления» Александр Обирин, замглавы администрации района — руководитель аппарата Сергей Ермаков, а также глава администрации Кировского района Перми Владимир Цветов.

Конкурс по выборам главы Пермского района проходит в третий раз. Первый конкурс на пост главы Пермского района не состоялся. Ни экс-глава минприроды Дмитрий Килейко, ни глава Кукуштана Александр Кулаков не смогли получить ни одного голоса «за». При этом голосование проходило дважды.

Второй конкурс был назначен на 10 февраля. По информации «Нового компаньона», заявок на него не поступало. Он должен был пройти в обход типового положения о выборе глав муниципалитетов: в ноябре депутаты внесли в него правки. Они предполагали, что председатель конкурсной комиссии может выбираться не из состава назначенцев главы региона, а из представителей Земского собрания.

Кроме того, комиссия может собираться сразу после принятия земцами решения о проведении конкурса, то есть не дожидаясь утверждения её полного состава со стороны губернатора.

Пермский краевой суд 26 января признал это решение незаконным. В начале февраля депутаты вернулись к типовой редакции и объявили новый конкурс. Он состоится 31 марта.

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