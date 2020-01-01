Бывший сити-менеджер Пермского района заявился на конкурс по выборам главы Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание администрации Пермского района. Фото: uraloved.ru

И. о. главы Кировского района Перми Владимир Цветов подал заявку на участие в конкурсе по выборам главы Пермского района. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Владимир Цветов информацию подтвердил, отказавшись от более подробных комментариев.

Отметим, что с 2014 по 2019 год Цветов занимал должность главы администрации Пермского района (сити-менеджера). В октябре 2019 года бывший руководитель муниципалитета Александр Кузнецов назначил на эту должность Владимира Ваганова. Владимир Цветов с сентября 2020 года в качестве и. о. возглавил Кировский район Перми.

Конкурс по выборам главы Пермского района проходит в третий раз. Первый конкурс на пост главы Пермского района не состоялся. Ни экс-глава минприроды Дмитрий Килейко, ни глава Кукуштана Александр Кулаков не смогли получить ни одного голоса «за». При этом голосование проходило дважды. Второй конкурс был назначен на 10 февраля. По информации «Нового компаньона», заявок на него не поступало. Он должен был пройти в обход типового положения о выборе глав муниципалитетов: в ноябре депутаты внесли в него правки. Они предполагали, что председатель конкурсной комиссии может выбираться не из состава назначенцев главы региона, а из представителей Земского собрания. Кроме того, комиссия может собираться сразу после принятия земцами решения о проведении конкурса, то есть не дожидаясь утверждения её полного состава со стороны губернатора. Пермский краевой суд 26 января признал это решение незаконным. В начале февраля депутаты вернулись к типовой редакции и объявили новый конкурс. Он состоится 31 марта. Срок подачи документов истекает 11 марта.

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