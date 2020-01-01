В Пермском районе объявлен новый конкурс по выборам главы Он состоится в конце марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание администрации Пермского района. Фото: uraloved.ru

Сегодня, 3 февраля, депутаты Земского собрания Пермского района объявили очередной конкурс по отбору главы территории. Он пройдёт 31 марта.

Напомним, это уже третий по счёту конкурс. Первый конкурс на пост главы Пермского района не состоялся. Ни экс-глава минприроды Дмитрий Килейко, ни глава Кукуштана Александр Кулаков не смогли получить ни одного голоса «за». При этом голосование проходило дважды.

Второй конкурс был назначен на 10 февраля. По информации «Нового компаньона», заявок на него не поступало. Он должен был пройти в обход типового положения о выборе глав муниципалитетов: в ноябре депутаты внесли в него правки. Они предполагали, что председатель конкурсной комиссии может выбираться не из состава назначенцев главы региона, а из представителей Земского собрания. Кроме того, комиссия может собираться сразу после принятия земцами решения о проведении конкурса, то есть не дожидаясь утверждения её полного состава со стороны губернатора. Пермский краевой суд 26 января признал это решение незаконным. На прошлой неделе депутаты вернулись к типовой редакции.

Отметим, должность главы района стала вакантной после того, как Александр Кузнецов, возглавлявший район 20 лет, в августе ушёл по собственному желанию на пенсию.

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