Третий конкурс по выбору главы Пермского района объявят на следующей неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня, 28 января, заседании Земского собрания Пермского района депутаты отменили изменения в положение о выборе главы, которые они внесли в прошлом году. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», типовое положение было утверждено единогласно.

Напомним, Пермский краевой суд 26 января признал незаконным решение Земского собрания Пермского района о внесении изменений в положение о конкурсе по отбору главы муниципалитета. Поправки предполагают, что председатель конкурсной комиссии может назначаться не из состава назначенцев главы региона, а из представителей Земского собрания. Кроме того, комиссия может собираться сразу после принятия земцами решения о проведении конкурса, то есть не дожидаясь утверждения её полного состава со стороны губернатора.

Отметим, должность главы района стала вакантной после того, как Александр Кузнецов, возглавлявший район 20 лет, в августе ушёл по собственному желанию на пенсию. Первый конкурс на пост главы Пермского района не состоялся. Ни экс-глава минприроды Дмитрий Килейко, ни глава Кукуштана Александр Кулаков не смогли получить ни одного голоса «за». При этом голосование проходило дважды. Второй конкурс был назначен на 10 февраля. По информации «Нового компаньона», заявок на него не поступало.

Очередной (третий по счёту) конкурс будет объявлен на следующей неделе.

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