Пермский краевой суд признал незаконным положение о конкурсе по выбору главы Пермского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд отменил решение Земского собрания Пермского района о внесении изменений в положение о конкурсе по отбору главы муниципалитета. Об этом сообщает телеграм-канал «Коммерсант-Прикамье». С иском обратился житель района Владислав Железнов, который посчитал, что поправки, исключающие из комиссии представителей краевых властей, противоречат краевому законодательству и самому положению о проведении конкурса.

Прокуратура Пермского края поддержала доводы истца. Ранее, напомним, районная прокуратура не нашла нарушений в новой редакции положения о конкурсе.

Напомним, поправки в положение о проведении конкурса по выбору главы Пермского района были утверждены депутатами Земского собрания Пермского района 19 ноября 2020 года. Они предполагают, что председатель конкурсной комиссии может назначаться не из состава назначенцев главы региона, а из представителей Земского собрания. Кроме того, комиссия может собираться сразу после принятия Земским собранием решения о проведении конкурса, то есть не дожидаясь утверждения её полного состава со стороны губернатора.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Пермского района назначен на 10 февраля. После вступления в силу решения краевого суда он, вероятно, будет объявлен заново.

Отметим, предыдущий конкурс на пост главы Пермского района не состоялся. Ни экс-глава минприроды Дмитрий Килейко, ни глава Кукуштана Александр Кулаков не смогли получить ни одного голоса «за». При этом голосование проходило дважды.

Должность главы района стала вакантной после того, как Александр Кузнецов, возглавлявший район 20 лет, в августе неожиданно ушёл по собственному желанию на пенсию. И. о. главы территории был назначен его заместитель Владимир Ваганов.

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