Елена Лодыгина журналист Прокуратура не нашла нарушений в новой редакции положения о конкурсе на пост главы Пермского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура проверила новое положение о конкурсе на пост главы Пермского края и пришла к выводу, что документ не нарушает действующее законодательство. Проверка проводилась по поручению краевой прокуратуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, поправки в положение о проведении конкурса по выбору главы Пермского района были утверждены депутатами Земского собрания Пермского района 19 ноября 2020 года. Документ отличается от предыдущего тем, что председатель конкурсной комиссии может назначаться не из состава назначенцев главы региона, а из представителей Земского собрания. Кроме того, они решили, что комиссия сможет собираться сразу после принятия Земским собранием решения о проведении конкурса, то есть не дожидаясь утверждения её полного состава со стороны губернатора.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Пермского района назначен на 10 февраля. Документы от кандидатов принимаются до 19 января.

Отметим, предыдущий конкурс на пост главы Пермского района не состоялся. Ни экс-глава минприроды Дмитрий Килейко, ни глава Кукуштана Александр Кулаков не смогли получить ни одного голоса «за». При этом голосование проходило дважды. Все депутаты выступили против.

Всего на участие в конкурсе тогда поступило восемь заявок. Кроме Килейко и Кулакова на пост главы Пермского района претендовали бывший сити-менеджер Пермского района Игорь Бедрий, глава Гамовского сельского поселения Марсель Алдаров, депутат Земского собрания Игорь Варушкин, глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова, замглавы района Сергей Ермаков, некий житель Кондратово по фамилии Слюсаренко.

Должность главы района стала вакантной после того, как Александр Кузнецов, возглавлявший район 20 лет, в августе неожиданно ушёл по собственному желанию на пенсию. И. о. главы территории был назначен его заместитель Владимир Ваганов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.