Евгения Пастухова журналист Количество заместителей главы города может сократиться Алексей Дёмкин намерен продолжить изменение структуры администрации Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин анонсировал дальнейшие кадровые перестановки в администрации. В интервью «URA.ru» он заявил, что её структура «будет и дальше актуализироваться под конкретные задачи и цели». Возможно, «уменьшится число заместителей».

Напомним, ранее он назначил замглавы по социальным вопросам вместо Людмилы Гаджиевой вице-спикера гордумы Алексея Грибанова. Ларису Ведерникову в департаменте земельных отношений сменила Елена Гонцова. Департамент образования возглавила экс-директор школы «Точка» Анна Деменева, департамент культуры — бывший замминистра Василий Головин.

Дёмкин прокомментировал также уход вице-мэра Анатолия Дашкевича.

«Он много сделал в плане благоустройства города, но отрасль требует свежих идей, — заявил он. — Будем стараться привлекать новых энергичных сотрудников, которые заинтересованы в развитии города».

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