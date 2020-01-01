Евгения Пастуховажурналист
Количество заместителей главы города может сократиться
Алексей Дёмкин намерен продолжить изменение структуры администрации
Глава Перми Алексей Дёмкин анонсировал дальнейшие кадровые перестановки в администрации. В интервью «URA.ru» он заявил, что её структура «будет и дальше актуализироваться под конкретные задачи и цели». Возможно, «уменьшится число заместителей».
Напомним, ранее он назначил замглавы по социальным вопросам вместо Людмилы Гаджиевой вице-спикера гордумы Алексея Грибанова. Ларису Ведерникову в департаменте земельных отношений сменила Елена Гонцова. Департамент образования возглавила экс-директор школы «Точка» Анна Деменева, департамент культуры — бывший замминистра Василий Головин.
Дёмкин прокомментировал также уход вице-мэра Анатолия Дашкевича.
«Он много сделал в плане благоустройства города, но отрасль требует свежих идей, — заявил он. — Будем стараться привлекать новых энергичных сотрудников, которые заинтересованы в развитии города».
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