Анна Деменева назначена начальником департамента образования Перми Официальный первый рабочий день у экс-директора школы «Точка» — 1 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Деменева. Фото: сайт школы «Точка»

Новым начальником департамента образования администрации Перми стала Анна Деменева — директор школы дизайна «Точка» (бывшая средняя школа №43). В пресс-службе мэрии сообщили, что приказ о её назначении датирован 1 февраля.

Напомним, Дёмкин сообщил о том, что ей предложено возглавить департамент ещё 15 января.

Анна Деменева является кандидатом филологических наук, почётным работником общего образования России.

Напомним, с конца октября должность и. о. начальника департамента образования занимала Ольга Ершова, сменившая Людмилу Серикову, которая, согласно комментарию пресс-службы, «приняла решение заняться научной деятельностью».

Отметим, что сейчас школа «Точка» расположена на бульваре Гагарина, 75а, но с сентября прошлого года в её распоряжение должен был быть передан новый корпус в микрорайоне Красные Казармы.

По поводу этой школы между властями и застройщиком — ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р» — идут судебные разбирательства, поэтому построенная школа пустует. Приписанные к ней ученики распределены по соседним школам.

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