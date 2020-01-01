Григорий Серёдкин Денис Галицкий обжалует решение суда о законности его недопуска на конкурс на пост мэра города Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский правозащитник и общественный деятель Денис Галицкий обжалует решение Свердловского районного суда Перми, признавшего законным недопуск кандидата на конкурс по отбору главы города. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, конкурсная комиссия исключила Дениса Галицкого из числа претендентов на пост главы города из-за того, что общественник не предоставил согласие на обработку персональных данных. В пятницу, 19 марта, Свердловский районный суд признал это решение законным.

В тексте апелляционной жалобы говорится, что представители Пермской думы в суде не смогли подтвердить, что отказ связан с отсутствием согласия истца на обработку персональных данных. Суд же считает, что истец не доказал нарушения своих прав.

Также в пятницу Ленинский районный суд отказал другому исключённому кандидату в удовлетворении административного иска к комиссии по отбору главы Перми и Пермской гордуме — политологу Виталию Ковину.

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