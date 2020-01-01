Григорий Серёдкин Суд отказал Виталию Ковину в удовлетворении иска к комиссии по отбору главы Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд сегодня отказал Виталию Ковину в удовлетворении административного иска к комиссии по отбору главы Перми и Пермской гордуме. Информация об этом опубликована на сайте суда.

12 марта конкурсная комиссия исключила из числа претендентов на пост мэра Перми общественника Дениса Галицкого, политолога Виталия Ковина и пенсионерку Галину Широкову. Кандидаты не предоставили необходимые пакеты документов.

Виталий Ковин, к примеру, отказался заполнять анкету для поступающих на государственную гражданскую и муниципальную службу. А Денис Галицкий — не подписал разрешение на обработку персональных данных. И Галицкий, и Ковин не согласились с решением комиссии и обратились в суды.

Накануне Свердловский районный суд отказал в удовлетворении иска Денису Галицкому.

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