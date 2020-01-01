Два кандидата на конкурс по отбору главы Перми обратились в суд Они не согласны с решением комиссии, не допустившей их к участию в конкурсе Поделиться Поделиться Твитнуть

Политолог Виталий Ковин и общественник Денис Галицкий оспаривают отказ в регистрации на конкурс по отбору главы Перми в суде. Иски уже поданы, сообщил в телеграм-канале Ковин.

Ранее конкурсная комиссия исключила их из числа претендентов на пост главы Перми. Виталий Ковин не предоставил анкету для поступающих на государственную гражданскую и муниципальную службу. А Денис Галицкий — разрешение на обработку персональных данных. Оба считают, что решение комиссии незаконно.

Иски будут рассматриваться в Ленинском районном суде.

Напомним, конкурс назначен на 18 марта. Свои программы развития города комиссии представят 10 человек.

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