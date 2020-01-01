Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» покинули защитник и нападающий У игроков закончились сроки контрактов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Молодцов (справа); Фото: Владимир Горшков

В связи с истечением срока контрактов ХК «Молот-Прикамье» покинули защитник Дмитрий Молодцов и нападающий Андрей Максимов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Молодцов пополнил состав «Молота-Прикамье» в июне 2020 года и вышел на лёд в составе пермской команды в 45 играх регулярного чемпионата ВХЛ. В них защитник забил две шайбы и отдал четыре голевых передачи при показателе полезности «-6». По ходу «регулярки» признавался лучшим защитником игровой недели в лиге.

Андрей Максимов пополнил состав «Молота-Прикамье» в декабре прошедшего года и сыграл в 22 матчах регулярного чемпионата, набрав два очка по системе «гол+пас» (две забитых шайбы) при показателе полезности «-7».

Таким образом, после окончания сезона-2020/2021 пермский клуб покинули уже восемь хоккеистов. Ранее «Молот» расстался с вратарём Игорем Устинским, защитниками Андреем Щербовым, Владиславом Воропаевым, Максимом Гусевым и Александром Родионовым и форвардом Вячеславом Скобелевым.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.