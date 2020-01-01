Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» расстался с тремя хоккеистами Клуб покинули вратарь, защитник и форвард Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

В связи с истечением срока контрактов пермский ХК «Молот-Прикамье» покидают вратарь Игорь Устинский, защитник Андрей Щербов и нападающий Вячеслав Скобелев. Об этом «Новому компаньону» сообщили в клубной пресс-службе.

Игорь Устинский пополнил состав «Молота» летом 2020 года, перейдя из курганского ХК «Зауралье». В регулярном чемпионате 26-летний голкипер провёл 23 матча, отразил 90.3% бросков при коэффициенте надёжности «2.83». А также дважды сыграл «на ноль».

Андрей Щербов выступал за «Молот-Прикамье» на протяжении двух последних сезонов. Защитник провёл в составе «молотобойцев» 100 матчей и набрал 16 очков по системе «гол+пас» (пять забитых шайб и 11 голевых передач).

Форвард Вячеслав Скобелев пополнил «Молот-Прикамье» летом 2020 года. Он провёл 37 матчей, набрал 11 очков за результативность (пять забитых шайб и шесть голевых передач) при показателе полезности «-1».

Напомним, регулярный чемпионат ВХЛ-2020/2021 «Молот-Прикамье» завершил на предпоследней строчке турнирной таблицы и задолго до конца «регулярки» лишился шансов на попадание в плей-офф лиги.

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