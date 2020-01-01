Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» покинули ещё три хоккеиста Все трое игроков — защитники Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

В минувшее воскресенье пермский ХК «Молот-Прикамье» расстался с ещё тремя хоккеистами основного состава. Клуб покинули защитники Владислав Воропаев, Максим Гусев и Александр Родионов, сообщила пресс-служба «Молота».

Владислав Воропаев присоединился к пермскому клубу в летнее межсезонье, перейдя из новокузнецкого «Металлурга». В 41 матче регулярного чемпионата ВХЛ защитник набрал семь очков результативности (одна забитая шайба и шесть голевых передач) при показателе полезности «-5».

Максим Гусев перешёл в «Молот-Прикамье» из самарского «ЦСК-ВВС». В составе «Молота» он провёл 30 матчей, в которых очками за результативность не отметился и завершил сезон с показателем полезности «-10».

А Александр Родионов пополнил состав «молотобойцев» по ходу прошедшего регулярного чемпионата и провёл в составе клуба восемь матчей. Очков за результативность также не набрал. Показатель полезности игрока составил «-3».

Напомним, на прошлой неделе пермский клуб расстался с вратарём Игорем Устинским, защитником Андреем Щербовым и форвардом Вячеславом Скобелевым.

Ранее генеральный директор «Молота-Прикамье» Александр Гулявцев заявил о планах серьёзно обновить состав в грядущее межсезонье.

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