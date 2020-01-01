Мария Сыропятова Новый аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» состоится на следующей неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото spartak-perm.ru

Администрация Перми объявит второй аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» на следующей неделе. Об этом на комитете по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Пермской городской думы заявила замначальника управления капитального строительства Ирина Чиркова.

По её словам, первая конкурсная процедура была отменена по двум причинам: потребовалась корректировка технического задания и конкурсной документации, а также решено ужесточить требования к потенциальному подрядчику.

Напомним, что первый аукцион был объявлен в феврале 2021 года, 11 марта его проведение отменили.

Максимальная цена реконструкции — 485 млн руб.. В перечне работ — замена инженерной инфраструктуры, ремонт фасада и внутренних помещений, благоустройство территории вокруг манежа «Спартак».

Срок выполнения работ с момента заключения контракта — чуть более двух лет. Подрядчик должен выполнить работы согласно проекту, разработанному ООО «ПрофПроект». Госэкспертиза пройдена в марте 2020 года.

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