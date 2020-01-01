Мария Сыропятова Объявлен аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» Максимальный бюджет работ — 485 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

проект манежа

Администрация Перми

Администрация Перми объявила аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» (ул. Рабочая, 9). Данные об этом размещены на портале госзакупок. Максимальная цена — 485 млн руб. Среди работ — замена инженерной инфраструктуры, ремонт фасада и внутренних помещений, а также благоустройство территории вокруг манежа «Спартак».

Срок выполнения работ с момента заключения контракта — два года и чуть менее одного месяца. При этом подрядчик должен выполнить работы согласно проекту, разработанному ООО «ПрофПроект». Госэкспертиза проекта пройдена в марте 2020 года.



Напомним, что ранее в мэрии озвучивали общую сумму расходов городского бюджета на реконструкцию в 562,6 млн руб. При этом данные расходы были заложены в трёхлетнем бюджете Перми на 2021–2023 годы. Депутаты при обсуждении вопроса высказывали сомнения, что даже эта цифра является окончательной.

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