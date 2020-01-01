Мария Сыропятова Реконструкция манежа «Спартак» обойдётся бюджету Перми в 562,6 млн руб Поделиться Поделиться Твитнуть

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Реконструкция манежа «Спартак» обойдётся городскому бюджету в 562,6 млн руб. Эта сумма была озвучена 9 декабря на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы председателем комитета по физической культуре и спорту мэрии Сергем Сапегиным.

Указанные средства администрация Перми предлагает заложить в муниципальном бюджете 2021–2023 годов.

На заседании депутаты высказали сомнение, что это окончательный объём средств.

«Это конечная цифра, посчитано ли комплектование оборудованием этого объекта? — задал вопрос депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе. — Нужно ли ещё в бюджете предусмотреть средства для полноценной работы манежа?».

По словам Сергея Сапегина, проект прошёл госэкспертизу и необходимые средства на оборудование уже заложены.

«Видимо, посчитано по минимуму, — высказал мнение депутат Алексей Грибанов. — Нужно обязательно в конкурсной документации заложить требования к подрядчику по опыту работы. А что вы планируете проводить, аукцион или конкурс, и кто будет нести ответственность за его проведение?».

По словам заместителя начальника управления капитального строительства администрации города Перми Ирины Чирковой, техническое задание будет делать комитет по физкультуре и спорту, согласовывая его с УКСом и управлением технического заказчика. Конкурсную документацию будут готовить в управлении технического заказчика, и скорее всего, управление по муниципальным закупкам будет проводить конкурсные процедуры. При этом она отметила, что, исходя из объёма денежных средств, скорее всего, способом определения заказчика будет аукцион.

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