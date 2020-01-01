Мария Сыропятова Мэрия отменила аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» Поделиться Поделиться Твитнуть

Манеж «Спартак»

В администрации Перми решили отменить аукцион на реконструкцию манежа «Спартак». Извещение об этом размещено на портале госзакупок. В извещении в качестве основания указано право заказчика об отмене проведения торгов до даты проведения аукциона. Как пояснили в управлении капитального строительства, аукцион отменен в связи с необходимостью корректировки технического задания и конкурсной документации.

Напомним, что в феврале 2021 года был объявлен аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» (ул. Рабочая, 9). Максимальная (начальная) цена контракта — 485 млн руб. Среди работ — замена инженерной инфраструктуры, ремонт фасада и внутренних помещений, а также благоустройство территории вокруг манежа «Спартак».

Срок выполнения работ с момента заключения контракта — два года и чуть менее одного месяца.

Подрядчик должен выполнить работы согласно проекту, разработанному ООО «ПрофПроект».

Госэкспертиза проекта пройдена в марте 2020 года. При этом общая сумма расходов на проект, озвученная администрацией Перми, составляла 562,6 млн руб.

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