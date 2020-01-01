Григорий Серёдкин «Звезда» сыграла вничью первый матч на сборе под Новороссийском Клубы обменялись друг с другом голами Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» сыграл первый контрольный матч на сборе в пос. Широкая Балка под Новороссийском. Игра с димитровградской «Ладой» — соперником по группе «4» ПФЛ — завершилась со счётом 1:1.

Голом в составе «Звезды» на 20-й минуте отметился форвард Максим Лаук. А ответный гол димитровградцев на 76-й минуте встречи забил хорошо знакомый пермским болельщикам Евгений Парамонов, сын лучшего бомбардира в истории «Амкара» — Константина Парамонова. В январе он покинул пермскую «Звезду» по обоюдному согласию сторон.

Напомним, в ходе подготовки к возобновлению сезона пермяки уже сыграли на двух товарищеских турнирах. Первый турнир — Кубок Федерации футбола Республики Татарстан — прошёл с 14 по 18 февраля. По его итогам «Звезда» заняла второе место, проиграв решающий матч казанской «Смене».

Второй турнир — «Пермь Великая» — прошёл в одноимённом пермском манеже с 22 по 26 февраля. Этот турнир уже выиграла «Звезда», заняв по его итогам единоличное первое место в общем зачёте.

Также в текущее межсезонье «Звезду» пополнили два новичка из академии казанского «Рубина» (выступает в Премьер-лиге, ред.) — левый защитник Данила Карягин и форвард Илья Прохоров. Покинули команду уже упомянутый выше Евгений Парамонов и левый защитник Данил Смирнов.

Возобновление «Звездой» сезона в группе «4» ПФЛ намечено на 4 апреля. В этот день команда Рустема Хузина дома встретится с ФК «Волна» (Нижегородская область) (0+).

Ранее выступление в новом сезоне женской футбольной Суперлиги начал пермский ЖФК «Звезда-2005». Пермские «звёздочки» сыграли нулевую ничью в Красноярске с местным ЖФК «Енисей».

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