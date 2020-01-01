Григорий Серёдкин «Звезда» завершила казанский турнир поражением Пермяки заняли второе место Кубка Федерации футбола Татарстана Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» завершил Кубок Федерации футбола Республики Татарстан поражением. Со счётом 1:2 на газоне манежа «Центральный» подопечные Рустема Хузина проиграли казанской «Смене».

Счёт благодаря качественному прессингу открыли казанцы. В подкате мяч в ворота пермяков занёс Роман Пирмамедов. Однако спустя шесть минут пермяки отыгрались: Никита Голдобин воспользовался тем, что вратарь соперника отбил мяч перед собой и добил его в пустые ворота.

Но во втором тайме удача опять улыбнулась команде из Татарстана. Руслан Гаврилов нанёс отличный удар низом под штангу — без шансов для опытного голкипера «Звезды» Максима Шумайлова. В результате — 1:2 на табло и таким образом, казанская «Смена» побеждает в турнире. Второе место — у пермской «Звезды».

Напомним, начался турнир для «Звезды» с победы. Пермяки со счётом 2:1 обыграли дубль команды из Премьер-лиги — ФК «Уфа». Далее последовала уверенная победа над оппонентом по группе «4» ПФЛ — самарскими «Крыльями Советов-2». После «Звезда» со счётом 8:0 разгромила дубль клуба ФНЛ — нижнекамского «Нефтехимика». А позавчера наша команда обыграла ещё одного соперника из ПФЛ — «Зенит-Ижевск» (2:1).

Уже завтра «Звезда» вернётся в Пермь и продолжит готовиться к возобновлению сезона. На следующей неделе состоится другой подготовительный турнир «Пермь Великая» (0+). Он пройдёт с 22 по 26 февраля на поле пермского футбольного манежа «Пермь Великая». В нём поучаствуют пермский ФК «Амкар», ФК «Зенит-Ижевск». А также клубы III дивизиона — ФК «Спартак» (г. Туймазы), ФК «Металлург» (г. Аша) и ФК «Ильпар» (пос. Ильинский).

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