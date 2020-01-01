Григорий Серёдкин «Звезда» разгромила «Амкар» и победила в предсезонном турнире «Пермь Великая» Возрождённый клуб пропустил шесть безответных мячей Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

26 февраля, в заключительный день товарищеского турнира «Пермь Великая» (0+), который проходил на этой неделе в одноимённом манеже, встречались два пермских клуба — «Звезда» и «Амкар». Со счётом 6:0 победу в «пермском дерби» одержала «Звезда».

Счёт номинальные хозяева открыли уже на восьмой минуте матча. Максим Лаук разыграл штрафной с Александром Елисеевым, который точно пробил в ворота «Амкара» — 1:0. На 39-й минуте Тимур Абдрашитов передачей пяткой вывел один на один с вратарём Никиту Голдобина. Форвард точно поразил ворота, пробив мимо вратаря — 2:0.

На 56-й минуте второго тайма мяч в свои ворота срезал защитник «Амкара» Павел Чернякевич — 3:0. Спустя пять минут находящийся на просмотре воспитанник казанского «Рубина» Илья Прохоров в прессинге отобрал мяч у вратаря и закатил его в пустые ворота. В концовке игры Порохов и Елисеев оформили по «дублю», сделав счёт 5:0 и 6:0. В результате — разгромная победа «Звезды», которая выигрывает «Пермь Великую» второй год подряд.

Ранее на турнире команда Рустема Хузина обыграла туймазинский «Спартак» (2:1), разгромила «Ильпар» (5:0) и «Металлург» из Аши (5:1). А затем потерпела разгромное поражение от «Зенита-Ижевск» (0:3).

Но, несмотря на одно поражение «Звезда» набрала больше всех очков за пять матчей и финишировала на первой строчке в турнирной таблице «Перми Великой». У клуба 12 очков, 18 забитых и пять пропущенных голов.

Второе место занял «Зенит-Ижевск» — 10 очков. Бронза и девять очков — у ашинского «Металлурга».

А «Амкар», который проходит процедуры лицензирования для заявки в ПФЛ на следующий сезон-2021/2022, завершил турнир на четвёртой позиции. У «красно-чёрных» одна победа, одна ничья и три поражения, а также четыре очка в активе. По дополнительным показателям «Амкар» обошёл в таблице «Спартак» из Туймазы и ильинский «Ильпар» — у этих команд столько же очков и пятое и шестое места в турнирной таблице соответственно.

Напомним, два пермских клуба уже встречались в текущее межсезонье. Именно с «Амкаром» «Звезда» сыграла первый матч в 2021 году. Встреча состоялась 31 января и завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Рустема Хузина.

В ближайшие дни игроки немного отдохнут и продолжат подготовку к возобновлению сезона. Основной состав ФК «Звезда» ждёт неделя тренировок в Перми, а затем вылет на мартовский сбор в Новороссийск.

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