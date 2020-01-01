Григорий Серёдкин ФК «Звезда» пополнили два воспитанника казанского «Рубина» Контракт с пермским клубом стал первым профессиональным для обоих игроков Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» официально пополнили два молодых воспитанника академии казанского «Рубина» — левый защитник Данила Карягин и форвард Илья Прохоров. Об этом «Новому компаньону» сообщает клубная пресс-служба.

Левый защитник Данила Карягин родился 27 апреля 2001 года. За полтора сезона (2019/20, 20/21) футболист провёл 36 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи за молодёжную команду «Рубина» в Молодёжном первенстве РПЛ.

Форвард Илья Порохов родился 11 июня 2001 года и также является воспитанником академии «Рубина». До 2019 года выступал за различные юношеские и молодёжные команды в системе казанского клуба. Неоднократно становился лучшим бомбардиром и лучшим игроком различных турниров своего возраста. В 2019 году перешёл в казанскую «Смену», за которую выступал в чемпионате и кубке Республики Татарстан.

Отметим, оба молодых футболиста уже отличились голами за пермскую команду в тренировочных играх. На счету Данилы Карягина — мяч в ворота «Зенита-Ижевск» на казанском Кубке федерации футбола Республики Татарстан. А Илья Прохоров забил гол ильинскому «Ильпару» и оформил дубль «Амкару» на пермском турнире.

Напомним, в минувшую пятницу «Звезда» стала победителем пермского товарищеского турнира среди клубов ПФЛ и III дивизиона «Пермь Великая». В решающем матче подопечные Рустема Хузина обыграли «Амкар» — 6:0.

Ранее состав пермского клуба покинул левый защитник Данил Смирнов. Контракт с 21-летним игроком прекращён по взаимному соглашению сторон.

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