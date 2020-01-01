Григорий Серёдкин «Звезда» рассталась с защитником Данилом Смирновым Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» по взаимному соглашению сторон покинул 21-летний фланговый защитник Данил Смирнов. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Всего с лета 2020 года левый защитник провёл за «Звезду» восемь официальных матчей.

Напомним, это уже второе изменение состава в рядах пермского клуба в текущее межсезонье. Ранее команду официально покинул полузащитник Евгений Парамонов.

Сейчас пермский клуб продолжает подготовку к возобновлению сезона в рамках турнира «Пермь Великая». Вчера подопечные Рустема Хузина разгромно уступили ФК «Зенит-Ижевск» (0:3), одержав до этого три победы.

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