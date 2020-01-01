Григорий Серёдкин Евгений Парамонов покинул пермскую «Звезду» Сын известного футболиста продолжит карьеру в другом клубе Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

23-летний полузащитник Евгений Парамонов, сын лучшего бомбардира в истории «Амкара» Константина Парамонова, решил покинуть пермский ФК «Звезда» и продолжить свою карьеру в другой команде. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

С 2018 года центральный полузащитник провёл за «Звезду» 42 официальных матча. В них он забил три гола в ворота соперников и сделал пять голевых передач. Новая команда футболиста пока неизвестна. В данный момент он свободный агент.

Напомним, пермская «Звезда» завершила летнюю и осеннюю часть сезона в ПФЛ на шестом месте турнирной таблицы. В активе команды восемь побед, четыре ничьи и три поражения, два из которых — технические (команда находилась на карантине — ред.) и 28 набранных очков. От первого места группы «4» ПФЛ нашу команду отделяют семь очков.

Ранее капитан и полузащитник пермского ФК «Звезда» Евгений Тюкалов стал самым дорогостоящим футболистом группы «4» ПФЛ.

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