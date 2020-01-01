Григорий Серёдкин Капитан пермской «Звезды» стал самым дорогим игроком группы «4» ПФЛ Трансферная стоимость Евгения Тюкалова оценивается в 350 тыс. евро Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ФК "Звезда"

Капитан и полузащитник пермского ФК «Звезда» Евгений Тюкалов стал самым дорогостоящим футболистом группы «4» ПФЛ. Об этом сообщает сайт transfermarket.ru, посвящённый футбольным трансферам.

Так, стоимость 28-летнего пермского футболиста составляет 350 тыс. евро. В текущем сезоне Евгений Тюкалов забил 11 голов за «Звезду» (два — с пенальти) в 12 сыгранных матчах и является лучшим бомбардиром среди игроков всех команд группы «4» на данный момент. Также он стал первым игроком в новой истории «Звезды» (клуб возрождён в 2018 году — ред.), сыгравшем более 50 матчей за команду.



Отметим, Евгений Тюкалов делит первую строчку самых дорогих игроков группы с 30-летним полузащитником «КАМАЗа» из Набережных Челнов Александром Гаглоевым (семь голов в текущем сезоне). Его стоимость также составляет 350 тыс. евро.

Помимо Евгения Тюкалова в десятку самых дорогих футболистов группы «4» вошли ещё три игрока «Звезды». Это атакующий полузащитник Максим Лаук (25 лет, 300 тыс. евро и шесть голов в текущем сезоне), центральный полузащитник Артур Рябокобыленко (29 лет, 300 тыс. евро) и форвард Никита Голдобин (23 года, 300 тыс. евро, шесть голов).



А самыми дорогими игроками из всех четырёх групп ПФЛ являются 19-летний защитник Данила Прохин и 18-летний форвард Даниил Шамкин, выступающие за петербургский «Зенит-2». Стоимость каждого из них оценивается в 700 тыс. евро.



Напомним, пермская «Звезда» завершила летнюю и осеннюю часть сезона в ПФЛ на шестом месте турнирной таблицы. В активе команды восемь побед, четыре ничьи и три поражения, два из которых — технические (команда находилась на карантине — ред.) и 28 набранных очков. От первого места нашу команду отделяют семь очков. Последний раз на поле «Звезда» проигрывала ещё 26 августа, когда уступила на выезде текущему лидеру турнира — «Новосибирску» (1:2). Далее пермяки ни разу не терпели поражение на поле в рамках лиги.



Перед уходом на зимнюю паузу 10 ноября команда Рустема Хузина на выезде обыграла одного из лидеров группы «4» — ФК «Тюмень» (1:2). По итогам сезона в ФНЛ — вторую по силе лигу российской футбольной иерархии — выйдет лишь одна команда из группы, занявшая первую строчку.



Ближайший официальный матч «Звезда» проведёт 4 апреля 2021 года. На поле стадиона «Звезда» наша команда встретится с ФК «Волна» (Нижегородская область) (0+).



Добавим, что, по планам краевых властей, в сезоне-2021/2022 в ПФЛ должен появиться второй пермский клуб — возрождённый профессиональный ФК «Амкар». Создать юрлицо нового клуба планируется в начале 2021 года.



Евгений Тюкалов родился в Перми 7 августа 1992 года. Воспитанник СДЮСШОР «Амкар». Играет на позиции центрального полузащитника. Также может сыграть и в нападении. Впервые сыграл за дубль «красно-чёрных» в 2008 году в возрасте 16 лет. В последующие годы был одним из лидеров «молодёжки», выступавшей в Молодёжном первенстве Премьер-лиги. Становился её лучшим бомбардиром в 2010 году. С 2011 года тренировался с основным составом «Амкара» и дебютировал на «взрослом» уровне.

С 2015 года перешёл в португальскую «Лейрию» (клуб первого португальского дивизиона), за которую сыграл 12 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. В 2016 году стал чемпионом Эстонии в составе «Инфонета», а затем играл за клуб из столицы Болгарии — «Славию». Весной 2017 года вернулся в Россию, где выступал за московский «Арарат» и челнинский «КАМАЗ». Летом 2018 года вернулся в Пермь и стал игроком «Звезды».

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