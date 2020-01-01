Григорий Серёдкин «Звезда» потерпела разгромное поражение от ижевского «Зенита» в контрольном матче Все голы ижевчане забили с угловых Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Очередной день товарищеского турнира «Пермь Великая» (0+) принёс неожиданный для пермского ФК «Звезда» результат. Со счётом 0:3 подопечные Рустема Хузина уступили сопернику по группе «4» ПФЛ — футбольному клубу «Зенит-Ижевск».

Отметим, все голы в прошедшем матче пермяки пропустили с угловых. Первый тайм прошёл в равной борьбе. На 30-й минуте матча рефери удалил игрока гостей из Ижевска. Однако в перерыве организаторы турнира решение судьи изменили.

На 56-й минуте «Звезда» пропустила первый гол. Мяч после подачи углового удачно отскочил к игроку гостей Кириллу Мырзакову — 0:1. После Тимур Фаррахов и Егор Ширяев по похожему сценарию поразили ворота хозяев.

В результате — 0:3 и «Звезда» потерпела первое поражение на турнире «Пермь Великая». Ранее пермский клуб обыграл туймазинский «Спартак» (2:1), а также разгромил ильинский «Ильпар» (5:0) и «Металлург» из Аши (5:1).

Пермский «Амкар» наоборот одержал на турнире первую победу. Со счётом 2:1 «красно-чёрные» победили «Спартак» из Туймазы. Голами за пермский клуб отличились Владимир Васильев и Арсений Ермаков. Ранее возрождённый клуб в рамках турнира проиграл «Металлургу» (0:3), «Зениту-Ижевск» (0:5) и сыграл вничью с «Ильпаром» — 1:1.

В заключительный день турнира «Звезда» и «Амкар» сыграют друг с другом. Стартовый свисток в манеже «Пермь Великая» прозвучит в 18:00 по местному времени.

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