Елена Лодыгина журналист Больницы Прикамья, не дождавшись централизованной закупки, заключают краткосрочные контракты на вывоз медотходов На сайте госзакупок объявлено семь аукционов Поделиться Поделиться Твитнуть

Четыре медучреждения объявили аукционы на вывоз медицинских отходов на общую сумму 1,329 млн руб. Это раевой клинический кожно-венерологический диспансер (ККВД), краевая клиническая стоматологическая поликлиника и Пермская краевая клиническая инфекционная больница, городская клиническая поликлиника Перми. Всего на сайте госзакупок содержится информация о шести аукционах.

По четырём аукционам итоги уже подведены. Один из них — на вывоз медотходов из филиала ККВД Коми-Пермяцкого округа — был признан несостоявшимся. По Кунгурскому филиалу ККВД торги выиграл предприниматель Зырянов А. Г. , а вывозить медотходы из филиалов в Березниках и Соликамске будет соликамский возчик ООО «Эколог-Групп» (близка к бывшему главе соликамского района Олегу Полякову). Контракт на вывоз медотходов из Городской клинической поликлиники получит ООО «Рестфуд»: компания в 10 раз снизила начальную максимальную цену контракта.

Все контракты с подрядчиками будут краткосрочными — до 30 июня 2021 года. Только краевая стоматполиклиника заключит контракт на вывоз медотходов до 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее краевые власти пытались провести централизованную закупку на вывоз медотходов из 42 медучреждений. Аукцион был объявлен в конце прошлого года с начальной максимальной ценой контракта 488,1 млн руб. Контракты планировалось заключить на два года. Однако определение поставщика было приостановлено Пермским УФАС по жалобе ООО «Вега». Заявитель указал, что сводное техническое задание было составлено с нарушениями. Впоследствии этот аукцион был отменён.

Отметим, ранее Роспотребнадзор заявил о неурегулированности рынка вывоза и утилизации медотходов в Пермском крае. Так, на рынке наблюдался колоссальный демпинг, когда начальную максимальную цену контракта снижали даже в 15 раз, и разброс цен на услуги.

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