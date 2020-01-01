Елена Лодыгина журналист После жалобы в УФАС конкурс на вывоз медотходов был отменён Антимонопольщики признали жалобу обоснованной Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края отменило определение поставщика по аукциону на вывоз медотходов. Такие действия были приняты после рассмотрения жалобы ООО «Вега» в УФАС. Антимонопольщики признали жалобу обоснованной и выдали аукционной комиссии предписание. Также рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

Напомним, аукцион на вывоз медотходов был объявлен в конце декабря 2020 года с начальной максимальной ценой контракта 488,1 млн руб. По условиям конкурсной документации, подрядчик должен был обеспечить вывоз отходов из 42 медицинских учреждений в срок до 1 декабря 2022 года. Однако в жалобе, с которой в антимонопольное ведомство обратилось ООО «Вега», говорилось о том, что заказчик составил конкурсную документацию с нарушениями. Дело в том, что все медучреждения были объединены в сводное техническое задание, хотя потребности у учреждений были разные.

Так, например, Пермский наркодиспансер и Центр медпрофилактики не нуждались в вывозе отходов класса «В», Пермский онкодипсансер и тубдиспансер — отходов класса «Б», территориальный Центр медицины катастроф — отходов класса «А» и др.

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