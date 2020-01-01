Елена Лодыгина журналист Пермское УФАС приостановило аукцион на вывоз медотходов за 488 млн руб. Первая централизованная закупка столкнулась с проблемами Поделиться Поделиться Твитнуть

По СанПиН отходы класса Б должны храниться в отдельных контейнерах. Но часто потом они оказываются среди обычного «коммунального» мусора

Константин Долгановский

Пермское УФАС в четверг, 14 января, приостановило определение поставщика по аукциону на транспортировку медицинских отходов. Начальная максимальная цена контракта составила 488,1 млн руб. По условиям аукционной документации, медотходы необходимо вывозить из 42 медицинских учреждений.

С жалобой в антимонопольную службу обратилось ООО «Вега». По мнению заявителя, конкурсная документация составлена с нарушениями. Всего в аукционе заявлены 42 заказчика — это различные медицинские учреждения Пермского края. И несмотря на то что они объединены в один аукцион (сводное техническое задание), потребности у разных учреждений неодинаковые. Так, например, Пермский наркодиспансер и Центр медпрофилактики не нуждаются в вывозе отходов класса «В», Пермский онкодипсансер и тубдиспансер — отходов класса «Б», территориальный Центр медицины катастроф — отходов класса «А» и др.

Напомним, по условиям аукционной документации, транспортировка медицинских отходов должна осуществляться с момента заключения контракта до 1 декабря 2022 года. Отходы должны вывозиться специализированным транспортом.

Отметим, что это первая централизованная закупка по вывозу медотходов из лечебных учреждений. Ранее у Роспотребнадзора уже возникали вопросы к организации вывоза медотходов с территорий учреждений в части заключения контрактов с субподрядчиками и нарушения правил утилизации отходов в случаях, когда медицинские организации проводили эти конкурсы самостоятельно.

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