Со шприцем и на шприце Как устроен рынок медотходов в Пермском крае

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Жители Перми и Березников вновь нашли пакеты с использованными шприцами в не предназначенных для этого местах. В Перми мусор лежал в лесу в микрорайоне Пролетарском, в Березниках — в контейнерах ТКО. «Новый компаньон» проанализировал рынок медицинских отходов в Прикамье и выяснил, что цена на торгах по отходам класса Б (шприцы, капельницы, скальпели и т. д.) падает в 15 раз, а мешки с чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами уезжают в лучшем случае на полигоны ТКО. Но чаще всего они оказываются в лесу или водоёмах. Никакого контроля за компаниями, которые выигрывают тендеры на вывоз медотходов, в регионе нет. И это открыто признают сами надзорные ведомства, ссылаясь на пробелы в законодательстве. Тем временем главврачи извлекают свою выгоду.

По СанПиН отходы класса Б должны храниться в отдельных контейнерах. Но часто потом они оказываются среди обычного «коммунального» мусора

Фото: Константин Долгановский

Медицинские отходы делятся на пять классов: А (обычные ТКО), Б (шприцы, капельницы, скальпели, ткани и органы, живые вакцины), В (контактировали с инфекционными больными, в том числе больными туберкулёзом), Г (ртутьсодержащие предметы, лампы освещения, лекарственные средства), Д (радиоактивные отходы).

Интересный парадокс. Лицензия нужна только на утилизацию отходов категории Г и Д. Отходы классов А, Б, и В можно возить и утилизировать просто так, хотя это опасные и чрезвычайно опасные отходы. В отличие от неопасных коммунальных, где лицензирование обязательно.

По СанПиН отходы классов Б и В можно захоранивать вместе с коммунальными, но только после обязательной термической обработки и обеззараживания, которые «исключают возможность их повторного применения». Для этого требуется специальное оборудование, но оно есть далеко не у всех компаний. Его стоимость исчисляется десятками миллионов.

Федеральное законодательство, которое регулирует обращение с ТКО, на медотходы не распространяется. Есть СанПиН 2.1.7.2790-10, но никто не следит за тем, соблюдаются ли его требования при непосредственной работе. «Это случилось несколько лет назад, когда наши замечательные депутаты внесли изменения в 89-ФЗ, который определяет правила обращения с отходами, и убрали медотходы из Федерального классификационного каталога отходов, в результате чего они стали нелицензируемыми, — рассказывает один из экспертов, который ранее занимался вывозом медотходов. — Раньше их курировал Росприроднадзор. А потом начался «футбол»: Росприроднадзор говорит, что это Роспотребнадзор. Санитары говорят: да, есть СанПиН, но они никак не учитывают эти отходы, потому что они принадлежат Росприроднадзору. Пока этот «футбол» длился, предприимчивые бизнесмены установили свои правила на рынке, раз отчитываться ни перед кем не надо».

В распоряжении «Нового компаньона» есть письмо руководителя теруправления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, датированное 20 июня 2018 года. В ответ на решение постоянно действующей рабочей группы заксобрания по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка он сообщил, что СанПиН позволяет оценить только соблюдение санитарного законодательства при проверке юрлиц и ИП, но большая часть его требований всё-таки распространяется на систему сбора мусора в самих больницах. Роспотребнадзор не ведёт единый кадастр медотходов (у него нет таких полномочий), «что не позволяет отслеживать соблюдение всеми медицинскими организациями процедуры передачи отходов сторонним организациям, а также их транспортировку и обезвреживание».

Роспотребнадзор отмечает также, что юрлица вне территории медорганизаций эксплуатируют установки для термической утилизации медотходов, а СанПиН на неё не распространяются. Поэтому хозяйствующие субъекты, выигрывая тендер, осуществляют сжигание медицинских отходов, не имея при этом достаточных площадей и оборудования для осуществления деятельности по обращению с ними. Часто они перепоручают транспортировку медотходов сторонним организациям или даже частным лицам, не имеющим представления о правилах перевозки отходов. «Не ведётся учёт количества медицинских отходов в разбивке по классам опасности, которые образуются в лечебных учреждениях, наличия достаточного количества транспортных единиц для перевозки отходов к местам их обезвреживания, количества организаций, занимающихся сжиганием, переработкой медотходов», — говорится в документе. Всё это приводит к недобросовестному исполнению обязанностей хозяйствующими субъектами по сбору, транспортированию и обезвреживанию медотходов. И механизмов привлечения к ответственности сейчас нет. В результате «увеличиваются риски нанесения ущерба окружающей среде, заражения и травмирования населения».

В 2016 году Законодательное собрание Пермского края выступило с инициативой лицензирования этой деятельности, направив соответствующий законопроект в Госдуму. Правовые и аналитические управления Госдумы и Совета Федерации его в целом поддержали (заключения есть в распоряжении «Нового компаньона»). Но отрицательное заключение пришло от правительства РФ. Лицензирование предполагает уплату пошлины, в том числе со стороны государственных учреждений (вероятно, больниц). Это повлечёт за собой увеличение расходной части бюджета. К тому же, говорится в заключении, вся нормативно-правовая база есть и сейчас.

Демпинг и «газели»

Для того чтобы разобраться, какие организации работают сегодня на рынке, «Новый компаньон» проанализировал закупки услуг по вывозу медотходов, которые за последний год проводили больницы Пермского края, и обнаружил несколько интересных фактов. В первую очередь это колоссальный демпинг. Например, в сентябре 2019 года городская клиническая больница им. М. А. Тверье (МСЧ №9) провела аукцион по вывозу 28 тыс. кг медотходов класса Б. Стартовая цена аукциона — порядка 3 млн руб. На конкурс поступило пять заявок. Победителем стало ООО «Вега» с ценой контракта 202,7 тыс. руб. Падение цены — в 15 раз. ООО «Спецстрой-опт» предложило 217,7 тыс. руб. ООО «Экомед» — 565,8 тыс. руб. ООО «Экомедбиопром» — 599,7 тыс. руб. Наибольшую цену предложило ООО «Экологические стратегии Урала» — 959,7 тыс. руб. Срок действия контракта — до конца 2019 года.

Аналогичная история на торгах МСЧ №9 была в июле. Стартовая цена — 2,6 млн руб. Победитель — то же ООО «Вега» — занялся утилизацией за 238,7 тыс. руб. Важно, что объём отходов был выше — почти 30 тыс. кг, а стартовая цена — меньше, чем в сентябре. Срок действия контракта аналогичный — до конца года. На торгах снова было пять заявок, почти от тех же участников, и они были готовы возить мусор за 251,8 тыс. руб., за 324 тыс. руб., за 881 тыс. руб. и за 1,3 млн руб. Минимум в два раза ниже стартовой цены. ООО «Вега» побеждало и на торгах в марте, которые проводила эта МСЧ. Интересно, что на торгах в апреле 2018 года за вывоз 80 тыс. кг отходов больница готова была заплатить примерно столько же, сколько и за 30 тыс., — 2,8 млн руб.

В других учреждениях при торгах на вывоз отходов класса Б тоже активно идёт демпинг. Например, в клиническом кардиодиспансере. Стартовая цена — 2,9 млн руб., победитель ООО «Спецстрой-опт» берёт контракт за 350 тыс. руб. ООО «Вега» здесь как-то погорячилось и предложило 2,8 млн руб., ООО «Экомедбиопром» — 2,88 млн руб. Ещё была заявка от ООО «Экомед» — 449 тыс. руб.

При этом в больницах нет ни типовых техзаданий, ни каких-то чётких сроков проведения закупок. И один из примеров такой непоследовательности закупок услуг по утилизации отходов класса Б — краевая больница им. Вагнера в Березниках. В январе они разыграли на торгах 3,4 тыс. кг отходов за 251,6 тыс. руб. (стартовая цена — 500 тыс. руб.). Срок действия контракта — до 31 мая 2019 года. В апреле было разыграно ещё 10,25 тыс. кг за 237 тыс. руб. (1,5 млн руб. на старте). В июле — 18,7 тыс. кг отходов за 425 тыс. руб. (стартовая цена — 1,5 млн руб.). Срок действия обоих контрактов — до конца года. Победитель всех торгов — ООО «Вега».

В МЧС №9 — та же история. Торги проводились четыре раза в течение года. И везде происходило многократное падение цены.

Надо отметить, что те же компании участвуют в торгах на вывоз отходов класса А, то есть приравненных к коммунальным. И здесь они совсем незначительно отклоняются от стартовой цены.

В Министерстве здравоохранения Пермского края за полторы недели не успели подготовить ответ на запрос «Нового компаньона», с чем связан такой разброс цен.

Обзор рынка

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вега» — это микропредприятие, в котором трудится один человек. Его директором является Иван Кочев, который вместе с Сергеем Обуховым владеет 49 и 51% в уставном капитале компании (10 тыс. руб.). Её основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Компания была зарегистрирована в июне 2018 года, и в 2018 году сотрудничала с городской больницей №3, краевой психиатрической больницей, МСЧ №7, фтизиопульмонологическим центром, получив контрактов на 1,4 млн руб. При этом она понесла убытки в размере 13 тыс. руб., а её выручка составила 168 тыс. руб. В 2019 году общая сумма контрактов составила уже 3,5 млн руб. Клиенты — детская больница им. Пичугина, МСЧ №9 (ГБК им. М. А. Тверье), больница в Березниках, Пермская медакадемия, краевой центр профилактики СПИД, станция скорой помощи в Березниках и МСЧ №59 ФСИН.

ООО «Стройцентр-опт» работает с 2015 года, и в нём — три человека. Директор и владелец — Александр Царёв. В 2018 году компания заключила контрактов на 374 тыс. руб., в 2019 году — на 846 тыс. руб. Её основные клиенты — краевая инфекционная больница, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова, Пермская городская станция скорой помощи. Основной вид деятельности — тот же, что у ООО «Вега». Прибыль в 2018 году — 79 тыс. руб., выручка — 8,4 млн руб.

ООО «Экомед» тоже было зарегистрировано в 2015 году. Здесь трудятся уже 13 человек. Выручка — 38,9 млн руб., прибыль — 5,6 млн руб. Основной профиль — сбор неопасных отходов. Директор и владелец — Екатерина Балахничева. В 2018 году компания получила контрактов на 23,5 млн руб. (горбольницы №3, 4, 7, 21 и т. д.), в 2019-м — на 10 млн руб. Крупнейшие клиенты — Горнозаводская ЦРБ, ГКБ им. М. А. Тверье.

Бомба замедленного действия

Рынок медотходов — самый проблемный из всех существующих, полагает депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин. «Проблема в том, что это опасные отходы, а их утилизация и транспортировка ничем и никем сейчас не регулируются, — говорит депутат. — До конца 2013 года действовало лицензирование организаций, имеющих право на обращение с медотходами, а потом лицензии отменили. Для работы на этом рынке вообще ничего не надо, только ИП и «газель». Поэтому так падает цена на торгах».

По словам Шулькина, с 2014 года медицинские отходы в Пермском крае не утилизируются. В лучшем случае отходы едут на полигоны, где их съедают грызуны, которые потом растаскивают инфекции по всем окрестным лесам. Но более чем в половине случаев эти отходы не доезжают даже до полигонов.

Дело в том, что с момента передачи отходов больница больше за них не отвечает. Это прямо прописано в госконтрактах. «Реальная себестоимость утилизации 1 кг медотходов составляет 45—50 руб., а конкурсы выигрываются по 8—12 руб. за 1 кг, или 8—12 тыс. руб. за 1 т, — приводит цифры Илья Шулькин. — Это в три раза дороже, чем ТКО. И класс опасности при этом выше, чем у коммунальных отходов. Это самый криминальный бизнес. Потому что расходов на транспортировку и утилизацию — ноль. А рентабельность бешеная, как у наркотиков».

Один из собеседников, попросивший не упоминать его имя, рассказал, что больницам такие подходы к торгам сегодня на руку. Во-первых, в закупке расходных материалов (на них приходится 18—20 руб. из 45—50 руб. себестоимости 1 кг) есть коррупционная составляющая. Каких-то внятных критериев закупки разного рода контейнеров и пакетов для упаковки медотходов, прописанных в СанПиН, нет. И больницы составляют ТЗ по им одним понятной логике. Как говорит источник, иногда можно заметить, что победитель аукциона должен купить расходников на большую сумму, чем сумма контрактов. Больницы якобы имеют в этом свою выгоду. Во-вторых, сэкономленные на аукционах бюджетные средства остаются в учреждении, и их можно использовать по своему усмотрению.

Но, по сути, это неэффективное расходование бюджетных средств: деньги потрачены, а отходы оказались в лесу, рассуждает один из источников.

«Вокруг Перми очень много медотходов, — говорит источник. — И это бомба замедленного действия. Они заражают почву, почва заражает грунтовые воды и так далее». Этот опасный мусор может быть заражён всеми известными микроорганизмами, в нём могут находиться просроченные лекарства, вакцины и даже части человеческих тел. Он может быть начинён иглами от шприцев, одноразовыми скальпелями и осколками от ампул.

Профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Яков Вайсман полагает, что законодательство сегодня сформировано, есть уполномоченные органы, которые должны следить за порядком в сфере утилизации медотходов, но никто толком не контролируют сферу. «Конечно, всё это крайне опасно эпидемиологически, — говорит Вайсман. — Представьте, к примеру, что делали переливание крови больному СПИДом. И потом выбросили все шприцы и катетеры в лес. Их могут найти дети, животные. Неслучайно же на утилизацию медотходов предусмотрены такие значительные затраты. И это большое безобразие, что уполномоченные органы нечётко работают. Сами жители при обнаружении таких фактов должны бить тревогу и сообщать в полицию».

Что делать

Собеседники «Нового компаньона» предлагают несколько способов решения проблемы в рамках действующего законодательства и сложившейся структуры рынка. Во-первых, нужно централизовать закупки. Даже наш анализ показывает, что если учреждение закупает «оптом» утилизацию отходов сразу трёх классов (Б, В, Г), то цена, по которой победитель берёт контракт, падает незначительно.

Во-вторых, надо прописать в конкурсной документации, что все участники торгов обязательно должны иметь оборудование, которое прошло государственную экологическую экспертизу. Сначала компания должна доказать, что она справится с объёмом утилизации, что у неё есть специальный транспорт, специальное оборудование, специальные люди.

В-третьих, следует разделить закупку самой услуги расходных материалов. Больница должна аргументировать, почему ей нужно именно столько контейнеров и никак иначе. Кроме того, необходимо предусмотреть, чтобы ответственность за весь цикл обращения с отходами закреплялась за главными врачами как отходообразователями.

В-четвёртых, нужно зафиксировать, что специальный транспорт для вывоза мусора должен быть оборудован GPS. Когда возчиков ТКО обязали поставить датчики GPS и прописали в контрактах, что оплата будет производиться только после предоставления маршрутного листа, финальной точкой которого является полигон, определённый законом, у них пропала мотивация везти отходы в лес. Не заплатят.