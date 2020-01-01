Елена Лодыгина журналист По иску «Панорамы» к врио главы Перми назначено первое судебное заседание Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 4 марта назначил дату первого заседания по иску ООО «Панорама» к врио главы Перми Алексею Дёмкину. В этот же день администрация Перми предоставила суду отзыв на исковое заявление.

Напомним, ООО «Панорама», директором которого является Александр Флегинский, обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать факт бездействия городской администрации в решении спора вокруг участков на Новогайвинской, 118 в Перми. Ответчиком по иску выступает должностное лицо — врио главы Перми Алексей Дёмкин.

Предметом спора стали девять земельных участков общей площадью 590 тыс. кв. м. Потенциальный застройщик — ООО «Панорама» — обратился в администрацию Перми с просьбой устранить противоречие в назначении территории, где Генеральным планом установлены функциональные зоны малоэтажной застройки (СТН-И), а правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) — зона Р-2 (природно-рекреационные зоны, зона лесопарков, городских лесов, отдыха). Но городские власти решили сменить зонирование на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р и вышли с этим проектом изменений в гордуму. Депутаты Пермской гордумы на февральском заседании утвердили изменения в Генеральный план Перми и исключили возможность застройки этой территории.

Отметим, это не первый иск ООО «Панорама» по Новогайвинской, 118. В феврале компания не смогла оспорить отказ администрации Перми об утверждении проекта планировки территории на данном участке. Арбитражный суд полностью отказал истцу в удовлетворении исковых требований. Ещё один иск на действия пермской администрации по исключению территории бывшего полигона ВКИУ из зоны малоэтажной застройки ещё рассматривается в Арбитражном суде.

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