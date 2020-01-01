Елена Лодыгина журналист В компании Александра Флегинского заявили о многократном игнорировании мэрией судебных решений по участку в Курье ООО «Панорама» подало в суд на врио главы Перми Алексея Дёмкина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Панорама», директором которого является Александр Флегинский, обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать факт бездействия городской администрации в решении спора вокруг участков на Новогайвинской, 118 в Перми. Ответчиком по иску выступает должностное лицо — врио главы Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, споры вокруг девяти земельных участков общей площадью 590 тыс. кв. м продолжаются с января 2014 года. Потенциальный застройщик — ООО «Панорама» — обратился в администрацию Перми с просьбой устранить противоречие в назначении территории, где генеральным планом установлены функциональные зоны малоэтажной застройки (СТН-И), а правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) — зона Р-2 (природно-рекреационные зоны, зона лесопарков, городских лесов, отдыха). Но городские власти имеют другие планы на этот участок, они собираются сменить зонирование на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р. Таким образом, жилая застройка земельного участка станет невозможна.

Накануне комитет гордумы по вопросам градостроительства утвердил изменения в генплан города и запретил жилую застройку. В ООО «Панорама» считают, что в данном случае городская администрация нарушает права и интересы компании.

«В ноябре прошлого года мы обратились к прежнему мэру Перми Дмитрию Самойлову о недопустимости таких действий со стороны горадминистрации. Однако ответ до сих не получили. Кроме того, у нас есть решения Пермского краевого суда от 2019 и 2020 годов, а всего их четыре, которые признают правила землепользования и застройки об установлении рекреационной зоны не действующими. Соответственно, городские власти должны были установить зону, соответствующую генплану. Но Дмитрий Самойлов решил по-другому, не ПЗЗ привести в соответствие генплану, а сделать ровно наоборот, то есть вышестоящий документ привести в соответствие нижестоящему», — рассказал «Новому компаньону» представитель ООО «Панорама».

Напомним, в 2000-х годах площадка бывшего ВКИУ была приобретена у Минобороны группой пермских предпринимателей, бывшими депутатами регионального парламента Сергеем Прохоровым и Александром Флегинским, экс-владельцами «Кама-банка» Андреем Шишкиным, Дмитрием Левитиным и Олегом Олефиренко.

Рассматривались различные варианты освоения данной территории, большая часть из которых предполагала жилую застройку. В частности, в ООО «Панорама» заявляли о планах по строительству на части территории домов отдыха. Представители мэрии публично говорили, что их строительство не исключает варианта использования для застройки.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», директором ООО «Панорама» является Александр Флегинский. Компания на 100% принадлежит Татьяне Флегинской.

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